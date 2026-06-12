Экс-игрок «Манчестер Сити» перешел в «Акрон»

Нападающий Слободан Тедич подписал с «Акроном» контракт на 4 года.

Он будет выступать в новой команде под номером 9.

«Тедич – рослый нападающий, интенсивно вступающий в единоборства и хорошо играющий спиной к воротам. Нам был нужен форвард, от которого постоянно будет исходить опасность в штрафной площади. Его не менее важное умение – это способность инициировать прессинг и оказывать давление на защитников при игре без мяча в обороне.

Слободан говорит на английском языке, имеет опыт выступлений за рубежом, поэтому его адаптация в России должна пройти быстро», – сказал спортивный директор «Акрона» Алексей Буртовой.

Ранее сообщалось, что зарплата Тедича составит 30 тысяч евро в месяц плюс бонусы. Сумма трансфера игрока из «Чукаричек» равна 400 тысячам евро. 30% от суммы трансфера получит «Манчестер Сити». Тедич принадлежал «горожанам» в 2020–2024 годах, но не провел за команду ни одного матча и часто уходил в аренду.