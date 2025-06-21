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Англия. Чемпионшип
Команды
Чарльтон
€ 36 млн
Чарльтон
Чарльтон
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Вэлли
Сайт:
http://www.cafc.co.uk/
Тренер:
Грэм Джонс
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
Фанат «Чарльтона» запросил у клуба трансфер российского защитника
2025.06.21 10:18
2
Маслов прокомментировал слухи об интересе лондонского клуба
2024.09.30 15:00
3
Фото
В Англии сообщили о скором трансфере спартаковца Маслова в лондонский клуб
2024.08.30 23:28
21
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал
2023.01.11 00:55
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка английской лиги
2022.12.23 08:40
1
Фото
В Кубке лиги осталась одна лондонская команда – «Чарльтон» из Д3
2022.11.10 07:48
Видео
В Первой лиге Англии команды забили 4 гола на 90+ минутах
2022.10.30 11:21
3
Видео
Товарищеский матч. «Арсенал» забил шесть голов бывшей команде Смертина «Чарльтону», у Нкетиа хет-трик
2020.06.07 00:29
Канчельскис – лучший российский легионер АПЛ в истории по версии beIN Sports
2020.04.15 12:56
9
МакГиди перешел в «Чарльтон»
2020.01.31 10:35
Консорциум из Эмиратов купил лондонский «Чарльтон»
2020.01.02 19:15
Усманов может купить «Чарльтон»
2018.09.07 16:29
16
Видео
«Чарльтон» представил новичка в стиле сериала «Очень странные дела»
2018.01.27 01:55
Фото
«Эвертон» объявил о покупке 19-летнего форварда «Чарльтона» за 10 миллионов
2017.01.05 17:53
7
«Эвертон» уверен, что выиграл борьбу за Лукмана
2016.12.01 14:25
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в 18-летнем игроке «Чарльтона»
2016.11.15 14:57
Врба: «В «Анжи» более-менее вырисовывается основной состав»
2016.07.17 17:11
7
«Анжи» сыграет в Австрии с клубом английской Премьер-лиги
2016.07.11 09:56
1
«Спартак» и дортмундская «Боруссия» не смогли приобрести сербского вратаря
2016.05.22 11:26
Чемпионшип. «Бернли» обыграл «КПР» и за тур до конца вышел на чистое первое место
2016.05.02 20:41
1
Фото
Фанаты «Чарльтона» устроили похоронную процессию с гробом
2016.03.14 11:19
1
Фото
«Чарльтон» арендовал Саного у «Арсенала»
2016.02.02 01:39
Чемпионшип. «Брайтон» вырвал победу у «Чарльтона» и другие результаты
2015.12.05 20:02
1
Гуффран недоволен своим положением в «Ньюкасле»
2015.11.16 10:04
Карнейро нашла работу в английском клубе
2015.11.04 11:27
1
Защитник «Чарльтона» может перейти в «МЮ» в качестве замены Шоу
2015.09.27 09:18
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