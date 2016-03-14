Фанаты «Чарльтона» устроили похоронную процессию с гробом

Болельщики «Чарльтона», разгневанные положением клуба, прошлись к стадиону с искусственным гробом и закидали газон мячами во время матча против «Мидлсбро» (2:0).
Это уже не первый раз, когда фанаты высказывают свое недовольство тем, как исполнительный директор Кэтриен Мэйр и владелец Роланд Дюшателе управляют клубом.
«Чарльтон», добившейся всего лишь седьмой победы в сезоне, находится на самом низу таблицы Чемпионшипа.
«Клуб очень опечален сложившейся ситуацией и демонстрацией фанатов. Каждый имеет право высказать недовольство, и мы постараемся сделать все в наших силах, чтобы сохранить отношения с болельщиками», - заявили представители клуба.
Источник: Mirror.co.uk