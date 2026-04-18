Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ

Сегодня, 00:15
1

Определился первый участник Чемпионшипа, обеспечивший себе путевку в АПЛ на следующий сезон. Им стал «Ковентри» под руководством Фрэнка Лэмпарда

После ничьей 1:1 с «Блэкберном» команда Фрэнка Лэмпарда обеспечила себе место в топ-2 Чемпионшипа по итогам сезона.

  • «Ковентри» сыграет в высшем дивизионе впервые с 2001 года. Команда основана в 1883 году. Высшее достижение в чемпионате Англии – выигрыш второго по силе дивизиона в 1967 году. В 1987 году «Ковентри» выиграл Кубок Англии.
  • Лэмпард принял клуб в конце 2024 года. До этого он тренировал «Дерби Каунти», «Челси», «Эвертон».
  • Новый сезон АПЛ стартует в августе.

Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Ковентри Лэмпард Фрэнк
Комментарии (1)
Fеnix
1776462820
Ковентри красавы. Там вроде и Ипсвич стараются вернуться в АПЛ.
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
