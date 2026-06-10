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«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе трех игроков

10 июня, 12:58
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«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Каземиро, Тайрела Маласья и Джейдона Санчо – контракты всех троих истекли, и клуб не стал их продлевать.

Клуб поблагодарил всех троих футболистов за вклад в выступления команды и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.

  • Касемиро, полузащитник и капитан сборной Бразилии, провел в Манчестере четыре сезона. На его счету 160 матчей и 26 голов. В финале Кубка лиги-2023 против «Ньюкасла» (2:0) бразилец забил мяч и был признан одним из главных героев встречи. Год спустя Касемиро выиграл с командой еще и Кубок Англии.
  • Защитник Тайрел Маласия перешел в «МЮ» летом 2022 года и принял участие в 50 играх. Карьеру в Англии голландцу серьезно осложнили травмы – в завершившемся сезоне он появился на поле всего трижды. Маласия также входил в заявку на победный финал Кубка лиги-2023.
  • Вингер Джейдон Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2021 году и провел 83 матча. Англичанин тоже был в составе команды, завоевавшей Кубок лиги в 2023-м. После этого Санчо уходил в аренду – сначала в дортмундскую «Боруссию», затем в «Челси» и «Астон Виллу».

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Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Астон Вилла Каземиро Санчо Джейдон Маласья Тайрел
Комментарии (2)
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spartak_88
1781086086
Касемиро ошибка(( хороший опорник
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