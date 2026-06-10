«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе трех игроков

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Каземиро, Тайрела Маласья и Джейдона Санчо – контракты всех троих истекли, и клуб не стал их продлевать.

Клуб поблагодарил всех троих футболистов за вклад в выступления команды и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.