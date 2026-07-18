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Ширер выявил на ЧМ-2026 «ерунду» и «мусор»

Вчера, 18:12
8

Алан Ширер, бывший нападающий и капитан сборной Англии, обрушился с критикой на ФИФА из-за проведения матча за третье место на чемпионате мира.

«Ерунда, мусор, жалкое зрелище. ФИФА постоянно говорит о благополучии игроков, питьевых паузах и всем таком. Как вы думаете, учитывается ли благополучие игроков, когда обе команды проиграли и через три-четыре дня их просят сыграть в бессмысленном матче за третье-четвертое место?

И не просто так, а в Майами, в самую жару. Так что расскажите мне о благополучии игроков – где оно здесь? Для чего это проводится? Только по одной причине: чтобы заработать больше денег. Это жалко. Вы слышали тренеров, что они чувствуют, и я уверен: поговори вы с любым из игроков, они бы предпочли быть сейчас дома, переживать разочарование и пытаться уйти в отпуск», – добавил бывший капитан сборной Англии.

  • Франция и Англия сыграют сегодня в 00:00 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча за 3-е место на ЧМ-2026.
  • В полуфиналах чемпионата мира французы уступили Испании (0:2), а англичане потерпели поражение от Аргентины (1:2).

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: Metro
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Англия Франция Ширер Алан
Комментарии (8)
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рылы
1784387840
матчи за 3 место проводятся на чм с 1934, за исключением чм-1950. так что лысая гнида тут, как бы, не при чём, не она это придумала. на первых пяти евро тоже был матч за 3 место, отменено с 1984. в целом, эти матчи нужны для выставки, чтобы игроки ещё успели засветиться, чтобы их подороже продать. ну и кто откажется посмотреть ещё одну игру вылетевшего мбапповича? вдруг он гномий рекорд побьёт.
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Интерес
1784388122
" ...на минуту прекратите разговоры, оглянитесь, и какой бы ни был час - вы увидите, что воры-воры-воры окружают, окружают тихо нас!".
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рылы
1784388388
вот вам список победителей за 3 место на чм, начиная с 1934, в хронологическом порядке (все года писать не буду, сами посчитаете). в 1950 матча за 3 место не было, его пропускаем. германия, бразилия, потом вторая мировая, потом 1950, а далее с 1954 австрия, франция, чили, португалия, фрг, польша, бразилия, польша, франция, италия, швеция, хорватия, турция, германия, германия, нидерланды, бельгия, хорватия. из этого списка я только что узнал, что курвы аж 2 раза брали бронзу чм. нифига себе. это уже история для них. и бразилию в одном из матчей отодрали. такие игры нужны.
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Garrincha58
1784388850
Так то он прав кому нужны эти бронзовые медали. Пора уже и серебро отменить. Есть финал и один победитель и их нынче наградят какими то перстнями скорее золотыми, а проигравшим что дадут серебряные колечки?
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Томик
1784392114
Хрен вам, а не третье место без игры. Его ещё у французов надо отобрать. А они не дадут. Ибо для них, как и для вас впрочем, 4 место будет совершеннейшим позором. Так что играйте.
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Mirak92
1784397795
Они лишние бабки за это получат. Что ноешь.
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