Ширер выявил на ЧМ-2026 «ерунду» и «мусор»

Алан Ширер, бывший нападающий и капитан сборной Англии, обрушился с критикой на ФИФА из-за проведения матча за третье место на чемпионате мира.

«Ерунда, мусор, жалкое зрелище. ФИФА постоянно говорит о благополучии игроков, питьевых паузах и всем таком. Как вы думаете, учитывается ли благополучие игроков, когда обе команды проиграли и через три-четыре дня их просят сыграть в бессмысленном матче за третье-четвертое место?

И не просто так, а в Майами, в самую жару. Так что расскажите мне о благополучии игроков – где оно здесь? Для чего это проводится? Только по одной причине: чтобы заработать больше денег. Это жалко. Вы слышали тренеров, что они чувствуют, и я уверен: поговори вы с любым из игроков, они бы предпочли быть сейчас дома, переживать разочарование и пытаться уйти в отпуск», – добавил бывший капитан сборной Англии.

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