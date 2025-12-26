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Алан Ширер
Алан Ширер
Англия
13 августа 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Ширер выявил на ЧМ-2026 «ерунду» и «мусор»
18 июля
9
Лучший бомбардир в истории АПЛ раскритиковал Роналду
6 февраля
1
Ширер шокирован одним матчем в Boxing Day: «Куда катится мир?»
2025.12.26 17:43
2
Салах повторил достижение Анри, Ширера и ван Перси
2025.02.14 01:11
Ширер – о «Манчестер Юнайтед»: «Они охренеть как ужасны»
2024.09.30 17:40
Ширер спрогнозировал смену чемпиона в АПЛ
2024.08.16 00:48
1
Ширер – о Роналду: «Конец приближается, а лев отворачивается от него»
2024.07.05 15:28
«Меня никогда в жизни так не оскорбляли»: в Германии Линекера и Ширера приняли за любовную пару
2024.07.03 20:20
1
Ширер раскритиковал фанатов Англии, бросавших стаканчики в Саутгейта
2024.06.30 06:39
2
Микаутадзе повторил рекорд Платини и Роналду
2024.06.27 01:10
1
Бывший игрок сборной Англии оценил решение судей матча «ПСЖ» — «Ньюкасл»
2023.11.29 08:25
Ширер назвал двух главных фаворитов сезона АПЛ
2023.10.11 10:10
Фото
Ширер пошутил о вероятном уходе Кейна в «Баварию»
2023.08.11 14:28
Кейн повторил рекорд Ширера в АПЛ
2023.05.01 09:14
Кейн вышел на 2-е место по голам в АПЛ, догнав Руни
2023.04.30 20:09
Новые владельцы «Ньюкасла» планируют назначить Ширера послом клуба
2021.10.13 07:45
Фото
Анри и Ширер – первые представители Зала славы АПЛ
2021.04.26 13:32
7
Канчельскис – в топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ с учетом инфляции
2020.10.20 10:38
Лукаку забил в восьмом матче Лиги Европы подряд. Это повторение рекорда турнира
2020.08.06 07:35
Ширер – о чемпионстве «Ливерпуля»: «Это невероятно жестоко, но я не вижу пути, как можно по-честному отдать им титул»
2020.03.16 10:23
25
Лукаку забил в шести матчах Лиги Европы подряд. Это лучшая результативная серия в турнире за последние 15 лет
2020.02.20 23:47
Агуэро побил рекорд Ширера по количеству хет-триков в АПЛ
2020.01.12 21:46
1
Видео
Оуэн – Ширеру: «Не уверен, что ты так предан «Ньюкаслу», как выставляешь это, дружище»
2019.09.04 09:18
5
Салаху понадобилось 69 матчей, чтобы забить 50 голов за один клуб в АПЛ. Это 3-й результат в истории
2019.04.06 02:06
8
Стерлинг – первый после Ширера автор хет-трика за клуб и сборную Англии в течение месяца
2019.03.23 07:33
2
Ширер: «Аррисабалага сделал из Сарри дурака на глазах у миллионов людей. Он должен был отбивать все пенальти»
2019.02.25 13:26
9
У Агуэро 11 хет-триков в АПЛ. Он повторил рекорд Ширера
2019.02.10 20:27
2
Ширер: «Погба сливает Моуринью лучше, чем играет в футбол»
2018.10.01 12:57
8
Ширер: «Заслуженная победа «Дерби Каунти» над ужасным «Манчестер Юнайтед»
2018.09.26 01:37
1
Фото
Ширер: «Атмосфера в России самая потрясающая»
2018.06.13 06:07
7
1
2
3
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
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