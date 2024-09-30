Ширер – о «Манчестер Юнайтед»: «Они охренеть как ужасны»

Алан Ширер высказался о «Манчестер Юнайтед» после разгромного поражения от «Тоттенхэма» (0:3).

«МЮ» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав 7 очков в 6 турах.

Несмотря на это, главного тренера Эрика тен Хага пока не будут увольнять.

«Юнайтед» был ужасен и хаотичен. Команде повезло, что они пропустили только три. Они идут на 12-м месте в АПЛ. Это значит не то, что они нестабильны – это значит, что они охренеть как ужасны.

Что они такое? Может ли кто-нибудь описать мне, что такое «МЮ»? Какова их система, каков их план? Они сидят в защите? Они атакуют? Они прессингуют? Я понятия не имею. Это просто бардак.

Игроки должны брать на себя ответственность. Они не могут прятаться за спиной тренера. Тренер принимает на себя всю критику каждую неделю, когда результата нет. Там есть игроки, на которых смотришь и думаешь: «Да ладно, это все, на что ты способен?»

Они в километрах от того, чтобы восприниматься в АПЛ как сила. Идентичности нет», – заявил Ширер.