«Манчестер Сити» объявил о трансфере игрока за 116 миллионов

Полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон перешел в «Манчестер Сити».
Клуб достиг договоренности о трансфере 23-летнего игрока сборной Англии еще в начале июля, однако сейчас официально подтвердил о сделке.
«Сити» заплатил за Андерсона 116 млн фунтов.
Трансфер вошел в топ-5 самых дорогих в истории футбола.
- Андерсон – воспитанник академии «Ньюкасла».
- В «Ноттингем Форест» он перешел летом 2024 года и быстро стал одним из ключевых игроков команды.
- В составе сборной Англии полузащитник дебютировал в сентябре 2024-го.
Источник: сайт «Манчестер Сити»