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  • «Манчестер Сити» объявил о трансфере игрока за 116 миллионов

«Манчестер Сити» объявил о трансфере игрока за 116 миллионов

Вчера, 23:50

Полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон перешел в «Манчестер Сити».

Клуб достиг договоренности о трансфере 23-летнего игрока сборной Англии еще в начале июля, однако сейчас официально подтвердил о сделке.

«Сити» заплатил за Андерсона 116 млн фунтов.

Трансфер вошел в топ-5 самых дорогих в истории футбола.

  • Андерсон – воспитанник академии «Ньюкасла».
  • В «Ноттингем Форест» он перешел летом 2024 года и быстро стал одним из ключевых игроков команды.
  • В составе сборной Англии полузащитник дебютировал в сентябре 2024-го.

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Источник: сайт «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Трансферы Ноттингем Форест Манчестер Сити Андерсон Эллиот
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