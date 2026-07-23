«Манчестер Сити» объявил о трансфере игрока за 116 миллионов

Полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон перешел в «Манчестер Сити».

Клуб достиг договоренности о трансфере 23-летнего игрока сборной Англии еще в начале июля, однако сейчас официально подтвердил о сделке.

«Сити» заплатил за Андерсона 116 млн фунтов.

Трансфер вошел в топ-5 самых дорогих в истории футбола.