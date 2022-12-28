- 18 февраля
- 21:33 «Один из лучших наших матчей». Гвардиола – о ничьей «Сити» с «Ноттингем Форест» 2
- 20:04 АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Форест» (1:1), «Челси» уступил дома последней команде турнира (0:1) 7
- 2 февраля
- 23:23 Фото «Ноттингем Форест» оформил 30-й трансфер после летнего возвращения в АПЛ
- 00:53 Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вновь победил «Ноттингем Форест» (2:0) и вышел в финал. У Рэшфорда 2 ассиста
- 1 февраля
- 09:03 Кейлор Навас перешел из «ПСЖ» в клуб АПЛ 1
- 31 января
- 18:25 «ПСЖ» не отпустил Наваса в клуб АПЛ
- 29 января
- 20:57 «Ноттингем Форест» близок к подписанию защитника «Атлетико»
- 27 января
- 14:53 Кейлор Навас согласился перейти в клуб АПЛ 1
- 26 января
- 00:52 Кубок лиги. «МЮ» разгромил в 1-м матче полуфинала «Ноттингем Форест» (3:0), забили Рэшфорд, Вегхорст и Фернандеш
- 25 января
- 22:25 «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на полуфинал Кубка лиги
- 22:10 Прогнозы и коэффициенты на матч «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»
- 22:09 Во сколько смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»
- 22:09 Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»
- 20 января
- 17:33 «Ньюкасл» отдал в аренду Вуда, купленного год назад за 30 миллионов
- 12:39 Лингард рассказал о причинах своей алкогольной зависимости
- 19 января
- 12:00 Клуб АПЛ претендует на Кейлора Наваса
- 12 января
- 07:27 Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги 1
- 1 января
- 21:23 АПЛ. «Челси» потерял очки в матче с аутсайдером «Ноттингем Форест» (1:1) 1
- 28 декабря 2022
- 00:54 АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ноттингем Форест» (3:0), у Рэшфорда гол и ассист 1
- 23 декабря 2022
- 08:40 Стали известны все пары 1/4 финала Кубка английской лиги 1
- 10 ноября 2022
- 00:42 Кубок лиги. «Арсенал» вылетел от «Брайтона», «Тоттенхэм» – от «Ноттингем Форест»