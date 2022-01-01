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АПЛ 2026/2027
Команды
Ноттингем Форест
Состав
€ 537 млн
Ноттингем Форест - состав команды
Ноттингем
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Сити Граунд
Сайт:
http://www.nottinghamforest.co.uk
Тренер:
Оливер Глазнер
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Джон
Вра
30
€ 5 млн
26
Селс Матс
Вра
34
€ 3.5 млн
67
Уиллоус Кихан
Вра
20
-
5
Мурильо
Защ
24
€ 50 млн
2
Дьоманде Усман
Защ
22
€ 42 млн
3
Уильямс Неко
Защ
25
€ 28 млн
31
Миленкович Никола
Защ
28
€ 28 млн
27
Муньос Даниэль
Защ
30
€ 22 млн
34
Эйна Ола
Защ
29
€ 18 млн
23
Кунья Жаир
Защ
21
€ 15 млн
37
Савона Николо
Защ
23
€ 15 млн
25
Нец Лука
Защ
23
€ 8 млн
30
Боли Вилли
Защ
35
€ 0.3 млн
65
Хэнкс Джастин
Защ
22
-
10
Гиббс-Уайт Морган
Пол
26
€ 70 млн
6
Сангаре Ибраим
Пол
28
€ 20 млн
24
Макэйти Джеймс
Пол
23
€ 18 млн
21
Шлагер Ксавер
Пол
28
€ 18 млн
8
Домингес Николас
Пол
28
€ 15 млн
22
Йетс Райан
Пол
28
€ 7 млн
61
Синклер Джимми
Пол
20
-
14
Ндой Дан
Нап
25
€ 32 млн
7
Хадсон-Одои Каллум
Нап
25
€ 30 млн
19
Делап Лайам
Нап
23
€ 28 млн
11
Жезус Игор
Нап
25
€ 25 млн
15
Калимуэндо Арно
Нап
24
€ 25 млн
9
Вуд Крис
Нап
34
€ 5 млн
51
Уайтхолл Арчи
Нап
20
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 3, защитников: 11, полузащитников: 7, нападающих: 7
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