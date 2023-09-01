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Ноттингем Форест
Каллум Хадсон-Одои
€ 30 млн
Каллум Хадсон-Одои
Ноттингем Форест
7 ноября 2000 (25), Лондон
#7 | Нападающий
182 см
Англия
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Фото
«Ноттингем Форест» купил полузащитника «Челси»
2023.09.01 21:20
Пост
10 самых провальных трансферов евросезона от Goal
2023.06.01 12:47
1
Хадсон-Одои – третий англичанин, забивший в ЛЧ за немецкую команду
2022.10.27 10:10
3
«Челси» может прервать аренду Хадсона-Одои в «Байере»
2022.09.24 10:25
Фото
«Байер» объявил о переходе Хадсона-Одои из «Челси»
2022.08.30 14:58
«Байер» может арендовать форварда «Челси»
2022.08.24 10:02
Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры об аренде вингера «Челси»
2022.08.08 08:59
Хадсон-Одои и Нкетиа будут выступать за участника ЧМ-2022 Гану
2022.05.11 10:42
1
Канте – Хадсону-Одои после победы на клубном ЧМ: «Я выиграл все благодаря тебе!»
2022.02.13 13:06
2
Четыре игрока «Челси» заразились коронавирусом
2021.12.16 23:32
3
Sport.es: Пулишич, Зиеш и Хадсон-Одои – альтернатива Стерлингу для «Барселоны»
2021.11.15 07:55
1
Хадсон-Одои может выбрать сборную Ганы вместо Англии
2021.09.18 10:45
«Челси» предложил «Баварии» Хадсона-Одои в обмен на Комана
2021.07.18 16:43
6
Фото
Football Talent Scout включил Умярова в список лучших молодых игроков Европы по итогам недели
2021.03.10 14:33
7
Сульшер: «Дерзость «Челси» влияет на судей. Мы должны были получить пенальти»
2021.03.01 18:59
11
Хадсон-Одои: «Почему в соцсетях фанаты шлют эмодзи с обезьяной? Как игрок может быть обезьяной? Очевидно, расизм не остановить»
2021.02.07 13:49
5
GGFN: «Бавария» договорилась об аренде Хадсона-Одои
2020.10.02 20:49
2
«Бавария» контактировала с окружением Хадсона-Одои. Клуб хочет арендовать игрока
2020.09.15 20:20
1
Холанд, Санчо, Фати и Дэвис – претенденты на премию Golden Boy
2020.06.15 17:28
4
Daily Mail: Хадсона-Одои арестовали по подозрению в изнасиловании
2020.05.18 20:36
4
The Sun: Хадсон-Одои задержан за нарушение самоизоляции после встречи с моделью
2020.05.18 01:13
5
Хадсон-Одои вернулся к тренировкам. Игрок вылечился от коронавируса
2020.03.24 13:51
Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса
2020.03.13 12:21
7
У Хадсона-Одои выявлен коронавирус. Полузащитник заявил, что чувствует себя хорошо
2020.03.13 07:37
Хадсон-Одои в 13 матчах в старте на «Стэмфорд Бридж» поучаствовал в 11 голах
2020.01.05 17:43
Хадсон-Одои – о «Челси»: «Я здесь всю жизнь, поэтому пока не планирую что-то менять»
2019.10.08 09:20
1
Goal: зарплата Хадсона-Одои увеличилась до 180 фунтов в неделю. Футболист мог перейти в «Баварию»
2019.09.20 09:00
3
Фото
Хадсон-Одои подписал новый контракт с «Челси»
2019.09.19 21:21
2
Агенты Хадсона-Одои попросили у «Челси» 10 номер для игрока в рамках подписания нового контракта
2019.07.25 18:23
2
Хадсон-Одои может заключить новый контракт с «Челси». Он будет получать по нему 180 тысяч в неделю
2019.07.24 00:03
1
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3
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