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    Sport.es: Пулишич, Зиеш и Хадсон-Одои – альтернатива Стерлингу для «Барселоны»

    «Барселона» намерена усилить состав вингером во время зимнего трансферного окна, пишет Sport.es.

    По информации источника, главной целью клуба остается Рахим Стерлинг, однако «Манчестер Сити» не соглашается на вариант с арендой игрока, предпочитаю сразу его продать.

    Альтернативные кандидатуры для каталонцев – это Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш и Каллум Хадсон-Одои, выступающие за «Челси».

    Всего же «Барса» планирует в январе арендовать трех футболистов, а также внести в заявку правого защитника Дани Алвеса.

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    Источник: Sport.es

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