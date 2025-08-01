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Рахим Стерлинг
€ 3 млн
Рахим Стерлинг
8 декабря 1994 (31), Кингстон
#19 | Нападающий
176 см | 71 кг
Англия | Ямайка
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Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
16 сентября
5
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
6 сентября
39
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок с 82 матчами за Англию задержан за езду под наркотиками
30 мая
2
Стерлинг выбрал новый клуб – он впервые будет выступать за пределами Англии
12 февраля
«Карабах» приближается к трансферу 4-кратного чемпиона АПЛ
5 февраля
1
Появился первый претендент на Стерлинга, покинувшего «Челси»
28 января
«Челси» избавился от Стерлинга, не игравшего с мая
28 января
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
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Названы самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ
2025.03.26 22:17
Стерлинг установил рекорд ЛЧ для английских футболистов
2025.03.12 23:47
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10 самых подешевевших игроков АПЛ – есть 3 футболиста «Манчестер Сити»
2024.12.16 16:55
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Стерлинг установил рекорд Лиги чемпионов
2024.09.20 01:10
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Стерлинг сменил «Челси» на «Арсенал»
2024.08.31 08:21
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Стерлинг близок к переходу в четвертый топ-клуб АПЛ за карьеру
2024.08.31 01:23
«Челси» и «МЮ» могут поменяться игроками
2024.08.27 11:04
1
Тренер «Челси» посоветовал двум футболистам искать новую команду
2024.08.22 08:38
2
«Челси» забрал у Стерлинга 7-й номер
2024.08.21 20:33
2
Стерлинг определился с будущим в «Челси»
2024.08.21 16:56
10 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
2024.07.20 12:11
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Только один англичанин забил больше голов в ЛЧ, чем Кейн
2024.03.06 01:06
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Стерлинг прокомментировал гол в ворота «Сити», с которым 4 раза выигрывал АПЛ
2024.02.18 12:37
Рахимов ответил, кто сильнее как футболист – он или Рахим Стерлинг
2024.01.14 12:45
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Стерлинг пытался отобрать мяч у партнера перед пенальти в ворота «Арсенала»
2023.10.21 20:24
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АПЛ. «Челси» победил впервые в сезоне в матче с новичком лиги (3:0), у Стерлинга дубль
2023.08.25 23:53
1
Определена пятерка самых влиятельных темнокожих игроков в британском футболе
2023.02.02 20:36
«Арсенал» рассматривает покупку Стерлинга
2023.01.18 09:27
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«Челси» готов продать Стерлинга. Клуб хочет компенсировать январские траты на трансферы
2023.01.15 13:17
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Саутгейт оценил состояние Стерлинга, вернувшегося к тренировкам со сборной Англии
2022.12.09 15:24
Сборная Англии опубликовала заявление о возвращении Стерлинга
2022.12.08 12:58
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