Саутгейт оценил состояние Стерлинга, вернувшегося к тренировкам со сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о состоянии вингера «Челси» Рахима Стерлинга.

28-летний футболист улетал в Лондон из-за вооруженного ограбления его дома.

По этой причине он пропустил несколько тренировок и матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала (3:0).

В субботу Англия сыграет с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Он пропустил много тренировок и совершил два длительных перелeта. Это плохая подготовка», – заявил Саутгейт.

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