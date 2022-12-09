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    Саутгейт оценил состояние Стерлинга, вернувшегося к тренировкам со сборной Англии

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о состоянии вингера «Челси» Рахима Стерлинга.

    • 28-летний футболист улетал в Лондон из-за вооруженного ограбления его дома.
    • По этой причине он пропустил несколько тренировок и матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала (3:0).
    • В субботу Англия сыграет с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022.

    «Он пропустил много тренировок и совершил два длительных перелeта. Это плохая подготовка», – заявил Саутгейт.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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