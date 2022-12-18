Гарет Саутгейт
Тренер
|Имя
|Гарет
|Фамилия
|Саутгейт
|Команда
|Англия
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|3 сентября 1970
|Имя
|Гарет
|Фамилия
|Саутгейт
|Команда
|Англия
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|3 сентября 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Англия
|8
|0
|0
|8
|Дата
|Матч
|23.03.2023
|Италия
|0 : 0
|Англия
|26.03.2023
|Англия
|0 : 0
|Украина
|16.06.2023
|Мальта
|0 : 0
|Англия
|19.06.2023
|Англия
|0 : 0
|Северная Македония
|09.09.2023
|Украина
|0 : 0
|Англия
|17.10.2023
|Англия
|0 : 0
|Италия
|17.11.2023
|Англия
|0 : 0
|Мальта
|20.11.2023
|Северная Македония
|0 : 0
|Англия