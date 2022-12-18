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    Гарет Саутгейт

    Тренер
    Имя Гарет
    Фамилия Саутгейт
    Команда Англия
    Гражданство Англия
    Дата рождения 3 сентября 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Англия 8 0 0 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.03.2023 Италия 0 : 0 Англия
    26.03.2023 Англия 0 : 0 Украина
    16.06.2023 Мальта 0 : 0 Англия
    19.06.2023 Англия 0 : 0 Северная Македония
    09.09.2023 Украина 0 : 0 Англия
    17.10.2023 Англия 0 : 0 Италия
    17.11.2023 Англия 0 : 0 Мальта
    20.11.2023 Северная Македония 0 : 0 Англия
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