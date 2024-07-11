Саутгейт прокомментировал выход Англии в финал Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги выигранного матча 1/2 финала Евро-2024 против Нидерландов.

Англичане победили со счетом 2:1.

Второй гол был забит на 90-й минуте.

В финале чемпионата Европы Англия встретится с Испанией (14 июля, 22:00 мск).

«Мы сыграли классно. Матч был сложным, нам приходилось менять свой подход, особенно к игре в обороне. Постоянно приходилось адаптироваться, и футболисты принимали очень хорошие решения.

Концовка получилась особенной для команды и стала наградой за ее отношение к делу. Главное – что все игроки готовы выйти.

Кейн получил удар. Казалось, что мы начинаем снижать давление, поэтому решили попробовать вариант с Уоткинсом. Он умеет хорошо прессинговать, а также делать рывки за спину защитникам. Я очень рад, что Олли получил свою минуту славы», – сказал Саутгейт.

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