Газзаев оценил заслуженность выхода Англии в финал Евро-2024

Валерий Газзаев высказался о сборной Англии, которая дошла до второго финала чемпионата Европы подряд.

В полуфинале англичане победили Нидерланды (2:1) благодаря голу на 90-й минуте.

14 июля они разыграют трофей с Испанией.

Англия никогда в истории не становилась триумфатором Евро.

«Англия играла лучше. После пропущенного гола мы видели, что англичане доминировали до конца матча и добились результата. Я думаю, что это абсолютно закономерно.

Можно говорить, что Англия не показывает какой-то футбол, но она показывает хороший результат. В таких турнирах, как чемпионат Европы, Лига чемпионов, чемпионат мира, всегда идет игра на результат.

И если есть результат, значит все правильно. Потому что результат – это основа всей игры. Не так ярко играла Англия, но играла на результат. И в итоге мы видим, что она в финале», – заявил Газзаев.