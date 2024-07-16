Кейн продолжит выступления за сборную Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн не собирается завершать международную карьеру, несмотря на поражение национальной команды в финале Евро-2024 от Испании (1:2).

Три года назад англичане также уступили в решающей встречче чемпионата Европы Италии (1:1, по пенальти 2:3).

По данным The Telegraph, 30-летний Кейн вдохновляется примером Лионеля Месси, который проиграл свои первые три финала с Аргентиной (чемпионат мира 2014 года и два Кубка Америки в 2015 и 2016 годах), но после выиграл четыре финала подряд – чемпионат мира, два Кубка Америки и Финалиссиму.

Источники, близкие к форварду, категорически отвергли мнение, что он может подумать о завершении карьеры в сборной. Они отмечают, что Кейну только что провел лучший сезон в своей карьере, забив 44 гола за «Баварию».

Форвард был «разбит» последним поражением от Испании, но намерен с еще больше решительностью помочь Англии добиться успеха на чемпионате мира 2026 года и после него.

Кейн гордится тем, что является капитаном сборной Англии, а также рекордсменом команды по количеству голов, забив 66 раз в 98 матчах.