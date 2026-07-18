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  • Соболева зовут обратно в «Спартак», «Зенит» отказался от экс-игрока «Реала», «Краснодар» продал Олусегуна и другие новости

Соболева зовут обратно в «Спартак», «Зенит» отказался от экс-игрока «Реала», «Краснодар» продал Олусегуна и другие новости

Вчера, 01:05

Соболев объяснил разницу между болельщиками «Зенита» и «Спартака».

Судья заплакал после назначения на финал ЧМ-2026.

ФИФА показала перстни для победителей ЧМ-2026.

Соболев объяснил, почему не смог уйти из «Спартака» в «Зенит» по-хорошему.

Мостовой появится на Суперкубке в образе царя.

«Краснодар» продал Олусегуна принципиальному сопернику.

Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана.

Воробьев из «Локо» сделал выбор между «Краснодаром» и «Спартаком».

«Зенит» отказался от экс-форварда «Реала».

Раскрыт новый клуб Салаха.

Соболев: «Фанаты «Спартака» спрашивают, почему ушел, и зовут обратно».

Источник: «Бомбардир»
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