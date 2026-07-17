Реакция Семака на трансфер Головина в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Интересоваться – больше вопрос руководства и трансферного комитета. Если мы говорим о Головине, то он квалифицированный игрок, но пока я не владею информацией, насколько это возможно или нет.
В прессе много информации. Я иногда даже не знаю футболистов, которыми интересуется «Зенит». Бывают моменты, когда так набивают цену на футболистов. Процентов 10 из того что пишут является правдой», – сказал Семак.
- 30-летний Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
- Он выступает за команду с лета 2018 года. Срок его контракта с монегасками рассчитан до середины 2029-го.
- Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 18 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова