Реакция Семака на трансфер Головина в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Интересоваться – больше вопрос руководства и трансферного комитета. Если мы говорим о Головине, то он квалифицированный игрок, но пока я не владею информацией, насколько это возможно или нет.

В прессе много информации. Я иногда даже не знаю футболистов, которыми интересуется «Зенит». Бывают моменты, когда так набивают цену на футболистов. Процентов 10 из того что пишут является правдой», – сказал Семак.