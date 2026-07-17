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Реакция Семака на трансфер Головина в «Зенит»

17 июля, 21:59
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном трансфере полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Интересоваться – больше вопрос руководства и трансферного комитета. Если мы говорим о Головине, то он квалифицированный игрок, но пока я не владею информацией, насколько это возможно или нет.

В прессе много информации. Я иногда даже не знаю футболистов, которыми интересуется «Зенит». Бывают моменты, когда так набивают цену на футболистов. Процентов 10 из того что пишут является правдой», – сказал Семак.

  • 30-летний Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
  • Он выступает за команду с лета 2018 года. Срок его контракта с монегасками рассчитан до середины 2029-го.
  • Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 18 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Зенит Головин Александр Семак Сергей
Комментарии (4)
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Snek
1784326847
Это насколько Сельдереича в Зените не уважают, что даже не спрашивают какие игроки ему нужны.
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алдан2014
1784336195
30 лет...вопрос ,для полузащитника тем более
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