Судья заплакал после назначения на финал ЧМ-2026

Словенский судья Славко Винчич заплакал, узнав, что будет главным судьей финала ЧМ-2026 Испания – Аргентина.

Он обнял своего соотечественника Андража Ковачича, который будет одним из ассистентов на предстоящем матче.

Другие арбитры стоя аплодировали коллеге.

Финал пройдет 19 июля в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде на стадионе «Метлайф», который на время ЧМ называется «Нью-Йорк/Нью-Джерси», и начнется в 22:00 мск.

Ранее на ЧМ-2026 Винчич отсудил матчи Бразилия – Марокко и Иордания – Алжир на групповом этапе и Мексика – Эквадор в 1/16 финала.

На ЧМ-2022 словенец был главным арбитром встречи группового этапа, в которой Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2). Он также судил матч, в котором Испания победила Италию со счетом 1:0 на Евро-2024.

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