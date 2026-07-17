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Судья заплакал после назначения на финал ЧМ-2026

17 июля, 11:01
9

Словенский судья Славко Винчич заплакал, узнав, что будет главным судьей финала ЧМ-2026 Испания – Аргентина.

Он обнял своего соотечественника Андража Ковачича, который будет одним из ассистентов на предстоящем матче.

Другие арбитры стоя аплодировали коллеге.

  • Финал пройдет 19 июля в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде на стадионе «Метлайф», который на время ЧМ называется «Нью-Йорк/Нью-Джерси», и начнется в 22:00 мск.
  • Ранее на ЧМ-2026 Винчич отсудил матчи Бразилия – Марокко и Иордания – Алжир на групповом этапе и Мексика – Эквадор в 1/16 финала.
  • На ЧМ-2022 словенец был главным арбитром встречи группового этапа, в которой Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2). Он также судил матч, в котором Испания победила Италию со счетом 1:0 на Евро-2024.

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Источник: Спортс''
Чемпионат мира Аргентина Испания Винчич Славко
Комментарии (9)
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Бумбраш
1784277021
Что же они такие плаксы...мода какая то нюни пускать?
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Garrincha58
1784280619
Это верх карьеры вот и расплакался
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рылы
1784283730
надо было с нейтрального континента назначать, например, если в финале 2 европейские сборные - назначали аргентинцев (2006, 2018). а если в финале одна европейская сборная - то судит непременно европеец. коллина (2002), говард уэбб (2010), риццоли (2014), марциняк (2022) подтвердят, что в 21 веке такие вот правила.
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Айболид
1784305948
гудалин вон каждый день плачет ,когда его всем аулом долбят без вазелину .
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zigbert
1784311426
Ещё бы. Такое бывает раз в жизни.
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Чилим.
1784353925
Молодец, заслужил.
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