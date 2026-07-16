Реакция Нагучева на работу с Геничем в финале ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о назначении на финальную игру чемпионата мира-2026.
Он прокомментирует главный матч турнира вместе с Константином Геничем.
«Когда ты приходишь в футбол, ты думаешь о финале чемпионата мира. Неважно, приходишь как футболист, журналист или комментатор.
Наверное, чересчур театрально, но это то, ради чего я когда‑то впервые сел комментировать матч «Севилья» – «Альмерия», я не мог подобрать никаких слов от волнения. Это было почти 18 лет назад.
Банальные слова, но прошла вполне совершеннолетняя жизнь. Было очень много работы, очень много неудач и ошибок. Но раз достается финал чемпионата мира, значит, и успехов тоже было много.
Я очень‑очень счастлив присоединиться к этой потрясающей компании моих старших коллег и товарищей, которые работали финалы в предыдущие годы. Это всегда нечто особенное, это всегда мечта.
Было бы странно, если бы мы приходили в профессию без такой мечты. Самонадеянной, странной, возможно, даже наивной.
Счастлив, что мы с Костей получили этот шанс. Не хочется быть пафосным, но не получается, нас ждет слишком великий матч!» – заявил Нагучев.
- Неделю назад Нагучева признали лучшим комментатором сезона РПЛ.
- После этого Генич написал: «Голосование – херня, номинация – в топку».
- Также Константин допускал уход с «Матч ТВ».
- Финал Испания – Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.
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