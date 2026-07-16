Реакция Нагучева на работу с Геничем в финале ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о назначении на финальную игру чемпионата мира-2026.

Он прокомментирует главный матч турнира вместе с Константином Геничем.

«Когда ты приходишь в футбол, ты думаешь о финале чемпионата мира. Неважно, приходишь как футболист, журналист или комментатор.

Наверное, чересчур театрально, но это то, ради чего я когда‑то впервые сел комментировать матч «Севилья» – «Альмерия», я не мог подобрать никаких слов от волнения. Это было почти 18 лет назад.

Банальные слова, но прошла вполне совершеннолетняя жизнь. Было очень много работы, очень много неудач и ошибок. Но раз достается финал чемпионата мира, значит, и успехов тоже было много.

Я очень‑очень счастлив присоединиться к этой потрясающей компании моих старших коллег и товарищей, которые работали финалы в предыдущие годы. Это всегда нечто особенное, это всегда мечта.

Было бы странно, если бы мы приходили в профессию без такой мечты. Самонадеянной, странной, возможно, даже наивной.

Счастлив, что мы с Костей получили этот шанс. Не хочется быть пафосным, но не получается, нас ждет слишком великий матч!» – заявил Нагучев.

Неделю назад Нагучева признали лучшим комментатором сезона РПЛ.

После этого Генич написал: «Голосование – херня, номинация – в топку».

Также Константин допускал уход с «Матч ТВ».

Финал Испания – Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

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