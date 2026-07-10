Генич – о неполучении награды лучшему комментатору РПЛ: «Голосование – херня»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич эмоционально высказался о премии «WINLINE Герои РПЛ», на которой был определен лучший комментатор сезона.
«Плохой вечер. Голосование – херня, номинация – в топку. Был рад встрече с представителями и руководством клубов, РПЛ – любовь. Но все остальное – хрень», – написал Генич в телеграм-канале.
Затем комментатор удалил публикацию. Сейчас остался только один пост на эту тему, в котором выложена фотография с номинации, а подпись гласит: «С победой, Рома».
- Приз выиграл Роман Нагучев. Он опередил Генича и Дмитрия Шнякина.
- Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: «Советский спорт»