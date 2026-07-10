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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Генич – о неполучении награды лучшему комментатору РПЛ: «Голосование – херня»

Генич – о неполучении награды лучшему комментатору РПЛ: «Голосование – херня»

10 июля, 11:39
11

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич эмоционально высказался о премии «WINLINE Герои РПЛ», на которой был определен лучший комментатор сезона.

«Плохой вечер. Голосование – херня, номинация – в топку. Был рад встрече с представителями и руководством клубов, РПЛ – любовь. Но все остальное – хрень», – написал Генич в телеграм-канале.

Затем комментатор удалил публикацию. Сейчас остался только один пост на эту тему, в котором выложена фотография с номинации, а подпись гласит: «С победой, Рома».

  • Приз выиграл Роман Нагучев. Он опередил Генича и Дмитрия Шнякина.
  • Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Генич Константин
Комментарии (11)
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Цугундeр
1783673837
))) Ночь со стаканом, Константин? К утру же вылезло нутро, вслед за блевотой..
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NewLife
1783674493
Все срач тв - херня😁
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ayestratov
1783674494
Мужчины и девушки, кто любит ставить на спорт. Это не реклама, а просто совет. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сайт».
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edw7777
1783674914
Какая св-нья этот генич!
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Artemka444
1783678864
Ну а кто сказал что ты лучший??)
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Cleaner
1783680405
Обиделся журналюшка! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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АЛЕКС 58
1783681467
За то есть 100% шанс получить приз самого гнусного спортивного комментатора вместе с Губой
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алдан2014
1783687527
Хе-ня это ваши междусобойчик,где вы по очереди друг друга награждаете и льёте в уши как любите друг друга. Спросите лучше у болельщиков,как тошно от вас у телевизора,скажет любой
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