Сафонов назвал самый запоминающийся матч ЧМ-2026

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, от какой игры текущего чемпионата мира получил больше всего впечатлений.

«Мне запомнился камбэк Аргентины с Египтом. Показалось, что как будто бы игра закончена. Но футболисты показали, что это не так. Некоторые бы позавидовали этому», – заявил Сафонов.

Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.

39-летний Лионель Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Аргентина в итоге дошла до финала ЧМ-2026.

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