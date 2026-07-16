Появилось объяснение, за что Беллингем ударил Барко после полуфинала ЧМ-2026

Опубликованы кадры, объясняющие агрессивное поведение Джуда Беллингема по окончании матча 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины (1:2).
- После финального свистка полузащитник «Реала» ударил Валентина Барко.
- Он подошел сзади и хлопнул соперника ладонью по голове.
Вероятно, конфликт между футболистами произошел еще во время матча, а после него Беллингем отомстил Барко.
Дело в том, что аргентинец, проведший всю игру на скамейке запасных, демонстративно праздновал гол Энцо Фернандеса прямо перед расстроенными англичанами, пока остальная команда отмечала забитый мяч ближе к угловому флагу.
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Источник: Goal