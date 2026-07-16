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  • Появилось объяснение, за что Беллингем ударил Барко после полуфинала ЧМ-2026

Появилось объяснение, за что Беллингем ударил Барко после полуфинала ЧМ-2026

16 июля, 17:17
5

Опубликованы кадры, объясняющие агрессивное поведение Джуда Беллингема по окончании матча 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины (1:2).

  • После финального свистка полузащитник «Реала» ударил Валентина Барко.
  • Он подошел сзади и хлопнул соперника ладонью по голове.

Вероятно, конфликт между футболистами произошел еще во время матча, а после него Беллингем отомстил Барко.

Дело в том, что аргентинец, проведший всю игру на скамейке запасных, демонстративно праздновал гол Энцо Фернандеса прямо перед расстроенными англичанами, пока остальная команда отмечала забитый мяч ближе к угловому флагу.

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Источник: Goal
Чемпионат мира Страсбур Реал Аргентина Англия Беллингем Джуд Барко Валентин
Комментарии (5)
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Цугундeр
1784212577
Тогда другое дело, "дружище Джуд"!)) Барко- это диагноз.)
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Cleaner
1784218585
Англосакс решил ПОСЛЕ ДРАКИ решил кулаками помахать...(((((((((((((((((
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alefreddy
1784219048
что то не похож на нашего Барко
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Давид59
1784220440
Заслужил. Зачем провоцировать?
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raritet
1784225062
Но ведь Джуд и не знал что Барко играет за Спартак. Знал бы , наоборот, обнял бы...
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