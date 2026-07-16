Два основных игрока сборной Испании испытывают дискомфорт за три дня до финала ЧМ-2026

У сборной Испании могут возникнуть кадровые проблемы в преддверии финального матча чемпионата мира-2026.

В четверг в общей группе «Фурии Рохи» не тренировались правый защитник Педро Порро и вингер Ламин Ямаль.

Оба футболиста занимались индивидуально из-за дискомфорта.

Ожидается, что к финалу Порро и Ямаль будут готовы.

Испания поспорит за кубок мира с Аргентиной.

Матч пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 мск.

Ямаль заработал пенальти в полуфинале с Францией (2:0), Порро забил второй гол.

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