Два основных игрока сборной Испании испытывают дискомфорт за три дня до финала ЧМ-2026

У сборной Испании могут возникнуть кадровые проблемы в преддверии финального матча чемпионата мира-2026.
В четверг в общей группе «Фурии Рохи» не тренировались правый защитник Педро Порро и вингер Ламин Ямаль.
Оба футболиста занимались индивидуально из-за дискомфорта.
Ожидается, что к финалу Порро и Ямаль будут готовы.
- Испания поспорит за кубок мира с Аргентиной.
- Матч пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 мск.
- Ямаль заработал пенальти в полуфинале с Францией (2:0), Порро забил второй гол.
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Источник: Marca