Только два игрока совершили 20+ обводок на ЧМ-2026

Названы лучшие дриблеры чемпионата мира-2026.
Это нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и вингер сборной Испании Ламин Ямаль.
Только эти игроки совершили более 20 обводок на текущем ЧМ.
В активе 39-летнего Месси 25 обыгрышей соперника, на счету 19-летнего Ямаля – 22.
- Аргентина и Испания 19 июля сыграют в финале ЧМ-2026.
- Месси и Ямаль провели по 7 матчей на этом турнире.
- У Лео 8 голов и 4 ассиста, у Ламина – 1 забитый мяч.
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Источник: Opta