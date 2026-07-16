Только два игрока совершили 20+ обводок на ЧМ-2026

Названы лучшие дриблеры чемпионата мира-2026.

Это нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и вингер сборной Испании Ламин Ямаль.

Только эти игроки совершили более 20 обводок на текущем ЧМ.

В активе 39-летнего Месси 25 обыгрышей соперника, на счету 19-летнего Ямаля – 22.

Аргентина и Испания 19 июля сыграют в финале ЧМ-2026.

Месси и Ямаль провели по 7 матчей на этом турнире.

У Лео 8 голов и 4 ассиста, у Ламина – 1 забитый мяч.

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