Футболисты сборной Англии были шокированы решениями Тухеля в полуфинале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель удивил не только болельщиков кадровыми решениями в ходе проигранного матча 1/2 финала ЧМ-2026 против Аргентины (1:2).

Футболисты «трех львов» тоже были шокированы заменами немецкого специалиста после гола Энтони Гордона.

Они ожидали, что тренер выпустит быстрых игроков под контратаки, чтобы развить преимущество в счете. По мнению англичан, на поле должны были появиться Букайо Сака, Олли Уоткинс или Нони Мадуэке.

Тухель в итоге сделал ставку на укрепление обороны, отправив играть трех свежих защитников – Эзри Консу, Дэна Берна и Нико О'Райли.

В таком составе Англия дважды пропустила и не прошла в финал чемпионата мира.

«Тухеля пригласили именно из-за его умения вести команду в матчах плей-офф, но на этот раз он ошибся», – заявил источник The Telegraph.

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