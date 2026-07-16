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Самый возрастной футболист ЧМ-2026 объявил о завершении карьеры

16 июля, 20:57

Шотландский вратарь Крейг Гордон принял решение закончить профессиональную карьеру в 43 года.

«Для меня было честью представлять вас. Надеюсь, вы получали от этого столько же удовольствия, сколько и я. От всей души – спасибо», – сказал Гордон на видео, опубликованном в соцсетях.

  • Голкипер наиболее известен по выступлениям за «Хартс», «Сандерленд» и «Селтик».
  • За сборную Шотландии он провел 84 матча в период с 2004 по 2026 год.
  • Гордон – самый возрастной футболист ЧМ-2026. Хотя на чемпионате мира он во всех играх был в запасе.

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Источник: «Бомбардир»
Шотландия. Премьер-лига Чемпионат мира Хартс Шотландия Гордон Крейг
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