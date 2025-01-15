Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко

Бывший полузащитник «Рубина», ЦСКА, «Спартака», «Ростова» и сборной Финляндии Роман Еременко тренируется с «Сент-Джонстоном». Он может подписать контракт с шотландским клубом на этой неделе.
Возможный переход прокомментировал главный тренер «Сент-Джонстона» Симо Валакари.
«Роман приедет на несколько дней, чтобы потренироваться с нами. Это работает в обе стороны – мы можем посмотреть на него, а он присмотрится к нам. Это лучший способ, прежде чем мы сядем и поговорим о дальнейших планах.
У Романа есть все те качества, которые были у его старшего брата Алексея: хорошее видение поля, хорошие технические способности, он тот, кто умеет находить варианты для передач. Алексей был весь в атаке, он хотел все время идти вперед, а Роман больше работает на команду.
Он делает простые вещи очень хорошо. У него настоящий футбольный мозг. Пока мы не можем забегать далеко вперед, потому что на данный момент это всего лишь тренировки», – сказал Валакари.
- После ухода из «Ростова» в феврале 2021 года 37-летний Еременко играл в Финляндии за ХИФК, «Хонку» и «Гнистан». Контракт с последним у него закончился с 1 января.
- Еременко выступал в российских клубах с 2011 по 2021 годы. Ранее он также выступал за «Яро», «Удинезе», «Сиену», «Динамо К».
- Осенью 2016 года он был дисквалифицирован на два года: в ходе проведения допинг-теста в его крови были обнаружены следы кокаина.
- «Сент-Джонстон» занимает последнее 12-е место в шотландской Премьер-лиге с 15 очками после 23 матчей.