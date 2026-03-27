Отец Еременко: «Нынешний «Зенит» Роман точно усилит»

Алексей Еременко, отец полузащитника «Гнистана» Романа Еременко, ответил на вопрос о возможном возвращении сына в чемпионат России.

«Думаю, Роман хотел бы вернуться в Россию. Футболист должен играть там, где хорошие условия и соответствующая зарплата. Карьера все-таки короткая. Понятно, что сказывается отстранение от еврокубков, поэтому сильные иностранцы не хотят ехать в Россию.

Что касается Романа, он сейчас в сумасшедшей форме, у него лучшие показатели в команде, а о технике и говорить не надо. Нынешний «Зенит» Роман точно усилит», – сказал Алексей Еременко.