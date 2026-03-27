Отец Еременко: «Нынешний «Зенит» Роман точно усилит»

Алексей Еременко, отец полузащитника «Гнистана» Романа Еременко, ответил на вопрос о возможном возвращении сына в чемпионат России.
«Думаю, Роман хотел бы вернуться в Россию. Футболист должен играть там, где хорошие условия и соответствующая зарплата. Карьера все-таки короткая. Понятно, что сказывается отстранение от еврокубков, поэтому сильные иностранцы не хотят ехать в Россию.
Что касается Романа, он сейчас в сумасшедшей форме, у него лучшие показатели в команде, а о технике и говорить не надо. Нынешний «Зенит» Роман точно усилит», – сказал Алексей Еременко.
- 39-летний хавбек в прошлом году провел 20 матчей за «Гнистан», забил 2 гола, сделал 6 ассистов. Клуб занял 6-е место в чемпионате Финляндии.
- В России Роман Еременко выступал за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».
