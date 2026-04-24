Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дивеев раскрыл подробности перехода в «Зенит»

Сегодня, 11:44
5

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев объяснил, почему согласился перейти в ЦСКА.

– Твой агент Олег Еремин говорил, что ты выгорел в ЦСКА. Как это проявлялось?

– В ЦСКА я знал, что точно буду играть. А мне хотелось получить вызов, чтобы доказать самому себе что-то новое.

– Выиграть чемпионат с ЦСКА – чем не вызов?

– Речь о восприятии себя. Мне нужен был выход из зоны комфорта, чтобы стать сильнее. Я так и сказал Челестини: «Если для ЦСКА и «Зенита» выгоден обмен, я только за. Знаю, вы хотите нового нападающего». Такого, что я на всех обиделся, не хочу играть и твердо решил уйти, не было. О варианте с обменом, кстати, я впервые услышал как раз от Фабио.

– Как это было?

– На ужине перед одной из последних игр осенней части сезона Челестини говорит: «Нужно, чтобы ты зашел ко мне. Есть разговор». Я понятия не имел, о чем пойдет речь. Захожу и слышу: «Есть разговоры об обмене с «Зенитом». Что думаешь?»

– Потом был разговор с Бабаевым?

– Да. Роман Юрьевич спросил: «Какое твое решение?» Я ответил ровно то же самое, что и Челестини: «Если всех все устраивает, давайте сделаем».

– Бабаев так подвел итоги трансферной кампании ЦСКА: «За доплату за Дивеева взяли Рейса, Баринова и Гонду».

– Вот видишь – все в плюсе. Будь я на месте руководителей ЦСКА, поступил бы аналогично.

– Ты счастлив в «Зените»?

– Абсолютно: я играю, приношу пользу команде и побеждаю, коллектив – супер. Что еще нужно?

– В каких отношениях ты расстался с ЦСКА?

– В отличных. Никаких обид ни на Фабио, ни на руководство, ни на игроков.

  • В обмен на Дивеева «Зенит» заплатил ЦСКА 2 миллиона евро и отдал нападающего Лусиано Гонду.
  • 26-летний защитник провел за петербуржцев 30 матчей, забил 3 гола.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дивеев Игорь Челестини Фабио
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777024051
Да уж, плюсы для ЦСКА весьма сомнительные получились.Разве что по разряду хотелок.
Ответить
Garrincha58
1777025823
Дивеев пришёл за титулами, но с Семаком таковых не видать скорее ЦСКА будет чемпионом, чем Зенит в ближайшие 5 лет
Ответить
rash1959
1777026951
ответ прост: мне нужны деньги...
Ответить
СильныйМозг
1777034926
Либо гол приводит, либо пенальти. Хороший обмен.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 