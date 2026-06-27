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  • Россию пообещали вернуть на ЧМ, сколько «Зенит» заплатит за Аугусто, «Динамо» оштрафовало игрока перед уходом и другие новости

Россию пообещали вернуть на ЧМ, сколько «Зенит» заплатит за Аугусто, «Динамо» оштрафовало игрока перед уходом и другие новости

Сегодня, 02:00
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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Юбиляр
1782553947
"Россию пообещали вернуть на ЧМ" - Кто этот дед Мороз ?🤣...
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