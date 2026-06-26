Еще один клуб Второй лиги могут расформировать

«Чайка» может прекратить существование, клуб находится в тяжeлом финансовом положении.
Команда из Песчанокопского внесена в календарь группы «Золото» дивизиона А Второй лиги и FONBET Кубка России, однако ещe не подала необходимые для участия документы.
Если это не случится до 1 июля, то лицензию клуба аннулируют, и он не сможет принять участие в сезоне, что приведeт к расформированию.
Большая часть игроков сейчас находится на просмотрах в других клубах. Несколько человек – в «Пари НН», куда перешeл бывший главный тренер команды из Ростовской области Дмитрий Комбаров. Теперь он будет работать в штабе Вадима Гаранина. Кроме того, на прошлой неделе РФС наложил на «Чайку» трансферный бан.
- В минувшем сезоне «Чайка» заняла 18-е место в Первой лиге.
- Клуб был основан в 1997 году, а на профессиональном уровне выступает с сезона-2016/17.
- Также в группе 1 дивизиона Б Второй лиги сейчас выступает «Чайка-м».
- В июне отказались от выступлений во Второй лиге «Черноморец», ПСК и «Кубань».
Источник: телеграм-канал Sport Baza