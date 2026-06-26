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Еще один клуб Второй лиги могут расформировать

Сегодня, 11:27
5

«Чайка» может прекратить существование, клуб находится в тяжeлом финансовом положении.

Команда из Песчанокопского внесена в календарь группы «Золото» дивизиона А Второй лиги и FONBET Кубка России, однако ещe не подала необходимые для участия документы.

Если это не случится до 1 июля, то лицензию клуба аннулируют, и он не сможет принять участие в сезоне, что приведeт к расформированию.

Большая часть игроков сейчас находится на просмотрах в других клубах. Несколько человек – в «Пари НН», куда перешeл бывший главный тренер команды из Ростовской области Дмитрий Комбаров. Теперь он будет работать в штабе Вадима Гаранина. Кроме того, на прошлой неделе РФС наложил на «Чайку» трансферный бан.

  • В минувшем сезоне «Чайка» заняла 18-е место в Первой лиге.
  • Клуб был основан в 1997 году, а на профессиональном уровне выступает с сезона-2016/17.
  • Также в группе 1 дивизиона Б Второй лиги сейчас выступает «Чайка-м».
  • В июне отказались от выступлений во Второй лиге «Черноморец», ПСК и «Кубань».

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Россия. PARI Первая лига Чайка Комбаров Дмитрий
Комментарии (5)
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tavricheskyaroslav
1782463146
Комментарий скрыт модератором
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evgevg13
1782470971
Продолжение убивания отечественного футбола. Скоро останутся толстосумы, владеющими клубами где не будет ни одного россиянина ни футболиста, ни тренера... Печалька.
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subbotaspartak
1782472617
Улетит Чайка, в дали дальние, нефутбольные...
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evgevg13
1782474747
А мой комментарий админы бесцеремонно удалили. Обиделись на правду.
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zigbert
1782482022
Ничего удивительного. Без финансовой подпитки ни один клуб не сможет существовать.
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