Еще один клуб Второй лиги могут расформировать

«Чайка» может прекратить существование, клуб находится в тяжeлом финансовом положении.

Команда из Песчанокопского внесена в календарь группы «Золото» дивизиона А Второй лиги и FONBET Кубка России, однако ещe не подала необходимые для участия документы.

Если это не случится до 1 июля, то лицензию клуба аннулируют, и он не сможет принять участие в сезоне, что приведeт к расформированию.

Большая часть игроков сейчас находится на просмотрах в других клубах. Несколько человек – в «Пари НН», куда перешeл бывший главный тренер команды из Ростовской области Дмитрий Комбаров. Теперь он будет работать в штабе Вадима Гаранина. Кроме того, на прошлой неделе РФС наложил на «Чайку» трансферный бан.