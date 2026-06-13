Известны новые летние соперники «Зенита»

Петербургский «Зенит» проведет четыре товарищеских матча в ходе подготовки к новому сезону РПЛ и Olimpbet Суперкубку России.
Первую встречу команда Сергея Семака сыграет 27 июня против «Ленинградца», выступающего в ФНЛ. Затем, 1 июля, сине-бело-голубые встретятся с махачкалинским «Динамо».
Еще два контрольных матча клуб уже подтвердил официально: 8 июля соперником станет сербская «Црвена Звезда», а 12 июля – ферганский «Нефтчи».
4 или 5 июля может состояться пятый товарищеский матч – против команды из Латинской Америки.
- В завершившемся сезоне-2025/26 «Зенит» завоевал чемпионский титул РПЛ, набрав 68 очков в 30 турах.
- 18 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в суперкубковом матче.
- Новый сезон РПЛ ориентировочно стартует 25 июля.
Источник: Legalbet