Известны новые летние соперники «Зенита»

Петербургский «Зенит» проведет четыре товарищеских матча в ходе подготовки к новому сезону РПЛ и Olimpbet Суперкубку России.

Первую встречу команда Сергея Семака сыграет 27 июня против «Ленинградца», выступающего в ФНЛ. Затем, 1 июля, сине-бело-голубые встретятся с махачкалинским «Динамо».

Еще два контрольных матча клуб уже подтвердил официально: 8 июля соперником станет сербская «Црвена Звезда», а 12 июля – ферганский «Нефтчи».

4 или 5 июля может состояться пятый товарищеский матч – против команды из Латинской Америки.