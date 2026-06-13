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Известны новые летние соперники «Зенита»

Вчера, 16:11
1

Петербургский «Зенит» проведет четыре товарищеских матча в ходе подготовки к новому сезону РПЛ и Olimpbet Суперкубку России.

Первую встречу команда Сергея Семака сыграет 27 июня против «Ленинградца», выступающего в ФНЛ. Затем, 1 июля, сине-бело-голубые встретятся с махачкалинским «Динамо».

Еще два контрольных матча клуб уже подтвердил официально: 8 июля соперником станет сербская «Црвена Звезда», а 12 июля – ферганский «Нефтчи».

4 или 5 июля может состояться пятый товарищеский матч – против команды из Латинской Америки.

  • В завершившемся сезоне-2025/26 «Зенит» завоевал чемпионский титул РПЛ, набрав 68 очков в 30 турах.
  • 18 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в суперкубковом матче.
  • Новый сезон РПЛ ориентировочно стартует 25 июля.

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Источник: Legalbet
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Комментарии (1)
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рылы
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скукотища. хотя матч с аргентинцами интересен, если случится. пару лет назад удалось затащить в питер на летний кубок тальерес, который на тот момент был лидером чемпионата аргентины - так что в итоге? мы их еле обыграли - зато сочи разнёс их здесь 5:0! хз, как так вышло)
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