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  • Игрок «Балтики» может пропустить матч со «Спартаком» из-за травмы

Игрок «Балтики» может пропустить матч со «Спартаком» из-за травмы

6 августа, 17:39
4

Защитник «Балтики» Максим Шнапцев выбыл из строя до середины или конца августа.

Футболист дернул мышцу бедра 1 августа на 77-й минуте матча 2-го тура РПЛ «Балтика»«Динамо» (2:1) после отбора.

Из-за нового правила, по которому, если подзывать врачей, то останешься на минуту за пределами поля – Максим не стал обращаться к докторам за помощью. И доиграл матч с болевыми ощущениями.

Сроки восстановления определили в 3 недели. Сам Шнапцев хочет восстановиться к домашней встрече со «Спартаком» в 4-м туре 16 августа, и пока это оптимистичный прогноз. В 3-м туре калининградцы сыграют в гостях с «Крыльями Советов» 8 августа.

  • 22-летний защитник летом перешел в «Балтику» из «Нижнего Новгорода»
  • Игра с «Динамо» была для Шнапцева 1-й в новом клубе.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Динамо Балтика Спартак
Комментарии (4)
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Mirak92
1786028389
не потеря. игрок один матч за Балтику лишь провел. Здоровья
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VVM1964
1786031131
Хрен с ними с КС и остальными - главное, что матч со Спартаком пропустит !!!😱
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DOCTOR PENALTY
1786031314
Без шнапса будет невесело. )
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alefreddy
1786036836
без него Балтика никакая я так понял
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