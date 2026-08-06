Игрок «Балтики» может пропустить матч со «Спартаком» из-за травмы

Защитник «Балтики» Максим Шнапцев выбыл из строя до середины или конца августа.

Футболист дернул мышцу бедра 1 августа на 77-й минуте матча 2-го тура РПЛ «Балтика» – «Динамо» (2:1) после отбора.

Из-за нового правила, по которому, если подзывать врачей, то останешься на минуту за пределами поля – Максим не стал обращаться к докторам за помощью. И доиграл матч с болевыми ощущениями.

Сроки восстановления определили в 3 недели. Сам Шнапцев хочет восстановиться к домашней встрече со «Спартаком» в 4-м туре 16 августа, и пока это оптимистичный прогноз. В 3-м туре калининградцы сыграют в гостях с «Крыльями Советов» 8 августа.