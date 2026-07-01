Клуб РПЛ проиграл команде из Второй лиги

«Крылья Советов» проиграли саратовскому «Соколу» в контрольном матче – 2:3.

Первый тайм завершился вничью. Доминик Ороз открыл счет на 14-й минуте, Малахов восстановил равенство на 22-й.

Во втором тайме Иван Шиленок вывел «Сокол» вперед на 60-й минуте. Джеффри сравнял счет на 67-й, однако на 87-й минуте Руденко забил победный мяч.

В первом тайме в составе «Крыльев» вышли Песьяков, Божин, Ороз, Фернандес, Рассказов (заменен на Макарова на 27-й минуте), Печенин, Витюгов, Бабкин, Баньяц, Олейников и Шитов. После перерыва главный тренер самарцев Сергей Булатов полностью обновил состав – на поле появились Фролов, Лепский, Чернов, Исаев, Иванисеня, Столбов, Бобер, Рахманович (заменен на Костанцу на 70-й), Маликов (заменен на Ашкалова на 80-й), Марин и Джеффри.

За «Сокол» сыграли Косаревский, Глойдман, Калачев, Синяк, Ларионов, Шиленок, Мухин, Павлов, Малахов, Сасин и Шпитальный.