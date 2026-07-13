Студия Лебедева разработала новый логотип клубу РПЛ в виде запятой

Студия Артемия Лебедева создала новый логотип для «Родины».

Сообщается, что на разработку айдентики клуба ушло 115 дней.

«В студии для клуба придумали свежий и бодрый образ. Основой концепции стала идея непрерывного движения, объединяющая всех неравнодушных к российскому футболу.

Траектория движения летящего мяча словно моментально фиксируется в решающий момент и превращается в самостоятельный символ – запятую. Знак намекает на то, что развитие клуба постоянно продолжается, и одновременно напоминает первую букву названия команды.

Емкий символ способен при необходимости превращаться во что угодно.

Главная профессиональная команда ФК «Родина» получила логотип с полной версией знака: тут есть и два контура обводки, и название клуба», – говорится в описании проекта.

Также появились логотипы для других команд и академии клуба.

«Для каждой из команд клуба создан свой вариант логотипа, поддерживающий основной стиль. Эмблема резервного состава дополняется цифрой 2, а в логотипе молодежки появляется название «Малая Родина», – говорится в сообщении.

Помимо логотипов, студия Лебедева разработала бренд-платформу, коммуникационную стратегию и слоганы для «Родины». Слоганы – «Держи игру» и «Держи мяч».

Так выглядит нынешний логотип клуба.