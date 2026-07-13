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  • Студия Лебедева разработала новый логотип клубу РПЛ в виде запятой

Студия Лебедева разработала новый логотип клубу РПЛ в виде запятой

Сегодня, 11:39
14

Студия Артемия Лебедева создала новый логотип для «Родины».

Сообщается, что на разработку айдентики клуба ушло 115 дней.

«В студии для клуба придумали свежий и бодрый образ. Основой концепции стала идея непрерывного движения, объединяющая всех неравнодушных к российскому футболу.

Траектория движения летящего мяча словно моментально фиксируется в решающий момент и превращается в самостоятельный символ – запятую. Знак намекает на то, что развитие клуба постоянно продолжается, и одновременно напоминает первую букву названия команды.

Емкий символ способен при необходимости превращаться во что угодно.

Главная профессиональная команда ФК «Родина» получила логотип с полной версией знака: тут есть и два контура обводки, и название клуба», – говорится в описании проекта.

Также появились логотипы для других команд и академии клуба.

«Для каждой из команд клуба создан свой вариант логотипа, поддерживающий основной стиль. Эмблема резервного состава дополняется цифрой 2, а в логотипе молодежки появляется название «Малая Родина», – говорится в сообщении.

Помимо логотипов, студия Лебедева разработала бренд-платформу, коммуникационную стратегию и слоганы для «Родины». Слоганы – «Держи игру» и «Держи мяч».

Так выглядит нынешний логотип клуба.

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Источник: официальный сайт студии Артемия Лебедева
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Родина Родина-2 Родина-М Родина Медиа
Комментарии (14)
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Антрацитовый волхв
1783934498
Нелепость какая-то, старый лучше.
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Интерес
1783934537
Замечательный концерт! Сколько сотен тысяч доларей отмыли, цены-то растут! Помнится он новую букву М на московском метрополитене полгода разрабатывал,"за мзду немалую".Хотелось бы сравнить, насколько и кто важнее-клуб, или метро. Хваткие "толстовцы"!!!
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рылы
1783934744
для фикспрайсовцев сойдёт.
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АК 68
1783935979
Да, за такой короткий срок запятую придумать нарисовать дорогого стоит. Скорее всего будут выдвинуты на Нобелевскую премию.
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Пригожин Женя
1783936319
Х*ета! от синеволосого, не пользуйтесь студией артемия лебедева. Они пинают х*й, пока другие работают!
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Император 1
1783937570
Ерунда какая-то, старый в 1000 раз лучше, надеюсь, не поменяют.
Ответить
zigbert
1783938058
У них свой логотип не хуже. Лишнее все это.
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shurik45
1783941542
Смотрю,и не могу понять ,что ни так с нынешним логотипом.
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DOCTOR PENALTY
1783943091
Не то член, не то сперматозоид. ((
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Император Бомжей
1783943488
А мне нравится!
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