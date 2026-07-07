РПЛ опубликовала расписание 9 туров нового сезона

Российская Премьер-лига определила подробное расписание матчей первых 9 туров нового сезона чемпионата России.
С нового сезона турнир официально будет называться Альфа-Банк РПЛ.
1-й тур
24 июля (пятница)
20:00 ЦСКА – «Балтика»
25 июля (суббота)
14:00 «Динамо» – «Крылья Советов»
16:15 «Акрон» – «Зенит»
18:30 «Факел» – «Динамо Мх»
20:45 «Спартак» – «Родина»
26 июля (воскресенье)
14:30 «Оренбург» – «Ростов»
17:00 «Локомотив» – «Ахмат»
19:30 «Рубин» – «Краснодар»
2-й тур
31 июля (пятница)
20:00 «Родина» – «Ростов»
1 августа (суббота)
14:00 «Акрон» – «Рубин»
16:15 ЦСКА – «Крылья Советов»
18:30 «Динамо Мх» – «Локомотив»
20:45 «Балтика» – «Динамо»
2 августа (воскресенье)
16:00 «Оренбург» – «Зенит»
18:15 «Краснодар» – «Факел»
20:30 «Ахмат» – «Спартак»
3-й тур
8 августа (суббота)
15:30 «Крылья Советов» – «Балтика»
18:00 «Локомотив» – «Акрон»
20:30 «Ростов» – ЦСКА
9 августа (воскресенье)
14:30 «Динамо» – «Динамо Мх»
17:00 «Зенит» – «Родина»
20:30 «Спартак» – «Краснодар»
20:30 «Рубин» – «Оренбург»
10 августа (понедельник)
19:30 «Факел» – «Ахмат»
4-й тур
14 августа (пятница)
17:00 «Оренбург» – «Локомотив»
15 августа (суббота)
14:00 «Родина» – «Акрон»
16:15 ЦСКА – «Факел»
18:30 «Ростов» – «Рубин»
20:45 «Краснодар» – «Ахмат»
16 августа (воскресенье)
14:30 «Зенит» – «Динамо»
17:00 «Крылья Советов» – «Динамо Мх»
19:30 «Балтика» – «Спартак»
5-й тур
22 августа (суббота)
15:30 «Факел» – «Оренбург»
18:00 «Ахмат» – «Ростов»
20:30 ЦСКА – «Локомотив»
23 августа (воскресенье)
13:00 «Акрон» – «Крылья Советов»
15:15 «Динамо» – «Родина»
17:30 «Динамо Мх» – «Краснодар»
20:00 «Спартак» – «Зенит»
24 августа (понедельник)
20:30 «Балтика» – «Рубин»
6-й тур
28 августа (пятница)
18:00 «Акрон» – ЦСКА
29 августа (суббота)
15:00 «Факел» – «Зенит»
17:30 «Краснодар» – «Ростов»
20:00 «Локомотив» – «Динамо»
20:00 «Ахмат» – «Крылья Советов»
30 августа (воскресенье)
15:00 «Родина» – «Балтика»
17:30 «Спартак» – «Оренбург»
20:00 «Рубин» – «Динамо Мх»
7-й тур
5 сентября (суббота)
14:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»
16:30 «Зенит» – ЦСКА
19:00 «Ростов» – «Факел»
6 сентября (воскресенье)
14:00 «Оренбург» – «Акрон»
16:15 «Динамо Мх» – «Родина»
18:30 «Динамо» – «Спартак»
20:45 «Балтика» – «Локомотив»
7 сентября (понедельник)
19:30 «Рубин» – «Ахмат»
8-й тур
11 сентября (пятница)
18:00 «Крылья Советов» – «Родина»
12 сентября (суббота)
14:00 «Факел» – «Балтика»
16:15 «Зенит» – «Локомотив»
18:30 «Динамо» – «Оренбург»
20:45 ЦСКА – «Рубин»
13 сентября (воскресенье)
14:30 «Ахмат» – «Динамо Мх»
17:00 «Спартак» – «Ростов»
19:30 «Краснодар» – «Акрон»
9-й тур
16 сентября (среда)
18:30 «Спартак» – «Факел»
18:30 «Родина» – «Рубин»
20:45 «Балтика» – «Зенит»
20:45 «Локомотив» – «Крылья Советов»
17 сентября (четверг)
16:15 «Оренбург» – «Краснодар»
18:30 «Ростов» – «Динамо»
18:30 «Акрон» – «Ахмат»
20:45 «Динамо Мх» – ЦСКА