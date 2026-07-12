Клуб РПЛ подпишет марокканского защитника

В агентстве 91 Sports Management высказались о возможном переходе правого защитника Ходайфы Эль-Мхассани в «Факел».
Там подтвердили предстоящий трансфер. «Да, действительно это правда», – заявили в агентстве.
По данным журналиста Ивана Карпова, воронежцы подпишут игрока бесплатно. К команде новичок присоединится до конца следующей недели, сейчас марокканец оформляет визу в Россию.
С Эль-Мхассани согласован контракт на 2 года с возможностью продления еще на 1 по желанию клуба. Также предусмотрена опция досрочного расторжения соглашения за 3 оклада, если «Факел» вылетит из РПЛ.
В таком случае игрок также может выкупить свой договор за 50 миллионов рублей. Зарплата Эль-Мхассани составит 1,5 миллиона рублей в месяц.
- В минувшем сезоне 26-летний игрок провел за «ФЮС Рабат» 26 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
- «Факел» станет первым зарубежным клубом в карьере марокканца.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»