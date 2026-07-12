«Арсенал» повысил шансы подписать форварда сборной Аргентины

«Арсенал» ведет активную работу над трансфером нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

В переговорах участвует спортивный директор лондонцев Андреа Берта. «Арсенал» пытается оформить переход до начала предсезонной подготовки, поскольку конкуренция за игрока, вероятно, ослабла.

Альварес открыт к переходу в «Арсенал», однако предпочел бы остаться в Испании. «Атлетико» же категорически против продажи форварда «Барселоне» или «Реалу».

Ранее интерес к Альваресу также проявлял «ПСЖ», однако парижане лишь изучали ситуацию, одновременно рассматривая другие варианты.

Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 100 миллионов евро.