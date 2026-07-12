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  • «Арсенал» повысил шансы подписать форварда сборной Аргентины

«Арсенал» повысил шансы подписать форварда сборной Аргентины

Вчера, 21:20
2

«Арсенал» ведет активную работу над трансфером нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

В переговорах участвует спортивный директор лондонцев Андреа Берта. «Арсенал» пытается оформить переход до начала предсезонной подготовки, поскольку конкуренция за игрока, вероятно, ослабла.

Альварес открыт к переходу в «Арсенал», однако предпочел бы остаться в Испании. «Атлетико» же категорически против продажи форварда «Барселоне» или «Реалу».

Ранее интерес к Альваресу также проявлял «ПСЖ», однако парижане лишь изучали ситуацию, одновременно рассматривая другие варианты.

Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 100 миллионов евро.

  • 26-летний форвард в сезоне-2025/26 провел за «Атлетико» 49 матчей, забил 20 голов, сделал 9 ассистов.
  • Срок контракта игрока с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.
  • За сборную Аргентины на текущем ЧМ-2026 Альварес провел 6 матчей, забил 1 гол.
  • Он уже выступал в Англии за «Манчестер Сити» в 2022–2024 годах.

Источник: The Independent
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Атлетико Арсенал Барселона Реал ПСЖ Альварес Хулиан
Комментарии (2)
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1783883601
Альварес хороший нападающий, но мягковат для АПЛ. Если у него даже в Сити не получилось, то куда там в Арсенале. Разве что Жезусу на лавке составить компанию.
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Император 1
1783884265
Очень хороший игрок, Арсеналу понадобится.
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