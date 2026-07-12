«Арсенал» повысил шансы подписать форварда сборной Аргентины

«Арсенал» ведет активную работу над трансфером нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.
В переговорах участвует спортивный директор лондонцев Андреа Берта. «Арсенал» пытается оформить переход до начала предсезонной подготовки, поскольку конкуренция за игрока, вероятно, ослабла.
Альварес открыт к переходу в «Арсенал», однако предпочел бы остаться в Испании. «Атлетико» же категорически против продажи форварда «Барселоне» или «Реалу».
Ранее интерес к Альваресу также проявлял «ПСЖ», однако парижане лишь изучали ситуацию, одновременно рассматривая другие варианты.
Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 100 миллионов евро.
- 26-летний форвард в сезоне-2025/26 провел за «Атлетико» 49 матчей, забил 20 голов, сделал 9 ассистов.
- Срок контракта игрока с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.
- За сборную Аргентины на текущем ЧМ-2026 Альварес провел 6 матчей, забил 1 гол.
- Он уже выступал в Англии за «Манчестер Сити» в 2022–2024 годах.
Источник: The Independent