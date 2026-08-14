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«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип

14 августа, 22:58

«Бeрнли» арендовал у «Челси» 18-летнего нападающего сборной Казахстана Дастана Сатпаева до конца сезона.

«Я очень рад быть здесь. Это отличная возможность для моей карьеры и отличный клуб, где я могу показать, на что способен, и помочь команде вернуться туда, где она должна быть. Я впервые играю в Англии и готов начать новую главу и провести успешное время в «Бeрнли»», – сказал Сатпаев.

  • Форвард уже провeл девять матчей за национальную команду и забил один гол. Первый гол за сборную Казахстана он забил в отборочном матче чемпионата мира против Бельгии, открыв счeт (встреча завершилась вничью).
  • Пребывание Сатпаева в «Кайрате» завершилось этим летом: в июле он перешeл в «Челси», участвовал в предсезонном туре в Австралии и забил в победном матче с «Вестерн Сидней».
  • Агент Сатпаева – россиянин Герман Ткаченко.

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Источник: официальный сайт «Бернли»
Англия. Чемпионшип Англия. Премьер-лига Трансферы Бернли Челси Сатпаев Дастан
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