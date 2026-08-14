«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип

«Бeрнли» арендовал у «Челси» 18-летнего нападающего сборной Казахстана Дастана Сатпаева до конца сезона.

«Я очень рад быть здесь. Это отличная возможность для моей карьеры и отличный клуб, где я могу показать, на что способен, и помочь команде вернуться туда, где она должна быть. Я впервые играю в Англии и готов начать новую главу и провести успешное время в «Бeрнли»», – сказал Сатпаев.