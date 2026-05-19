«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ

Английская футбольная лига (EFL) жестко наказала «Саутгемптон» за шпионаж.

Команду исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ. На 23 мая был запланирован решающий матч с «Халл Сити».

Ранее аналитика «Саутгемптона» поймали на тренировке «Мидлсбро». Он записывал занятие на видео и фотографировал тактические схемы.

За шпионаж клубу не только отказали в праве побороться за выход в АПЛ, но и сняли с него 4 очка в следующем сезоне Чемпионшипа.

Решение о санкциях принималось с учетом того, что для «Саутгемптона» это третий подобный случай.

Ранее их сотрудники следили за тренировками «Оксфорда» в декабре и «Ипсвича» в апреле.

В финале плей-офф теперь сыграет «Мидлсбро», проигравший отстраненному «Саутгемптону» (0:0, 1:2).