В Англии раскрыли 10 трансферных целей «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен серьезно усилить состав перед возвращением в Лигу чемпионов.
Клуб планирует подписать трех хавбеков, левого защитника, а также вратаря и нападающего для укрепления скамейки запасных.
Sky Sports и The Sun назвали десять потенциальных новичков «МЮ»:
- Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»)
- Сандро Тонали («Ньюкасл»)
- Адам Уортон («Кристал Пэлас»)
- Карлос Балеба («Брайтон»)
- Алекс Скотт («Борнмут»)
- Тайлер Адамс («Борнмут»)
- Матеуш Фернандеш («Вест Хэм»)
- Эдерсон («Аталанта»)
- Айюб Буадди («Лилль)»
- Христос Музакитис («Олимпиакос»)
Источник: Sky Sports