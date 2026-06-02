«Ливерпуль» договорился с новым тренером

«Ливерпуль» достиг принципиального соглашения о назначении Андони Ираолы на пост главного тренера.

Переговоры сильно продвинулись за последние два дня, официальное объявление появится в ближайшее время.

«Ливерпуль» по окончании сезона уволил с поста главного тренера Арне Слота, а 43-летний Ираола ранее 3 года возглавлял «Борнмут».