«Ливерпуль» договорился с новым тренером

«Ливерпуль» достиг принципиального соглашения о назначении Андони Ираолы на пост главного тренера.
Переговоры сильно продвинулись за последние два дня, официальное объявление появится в ближайшее время.
«Ливерпуль» по окончании сезона уволил с поста главного тренера Арне Слота, а 43-летний Ираола ранее 3 года возглавлял «Борнмут».
- Испанец в прошлом руководил также кипрским АЕКом, «Мирандесом» и «Райо Вальекано».
- «Ливерпуль» в минувшем сезоне занял в АПЛ 5-е место, «Борнмут» – 6-е.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X