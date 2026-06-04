Аршавина называли в Англии «пидорасом»

Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET вспомнил забавный диалог с экс-вратарем команды Петером Чехом.
– Когда вы жили в Англии, с Чехом не общались? Он просто по-русски говорит.
– Да, поэтому он меня в какой-то игре назвал не очень лестным словом.
– Каким?
– Пидорасом. Или что-то такое.
– В игровом эпизоде или что случилось?
– Он мяч поймал, а я ему не давал его спокойно ввести в игру.
- Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
- Его статистика: 144 матча, 31 гол, 46 ассистов.
- Больше всего матчей в карьере Аршавин провел за «Зенит», брал с командой Кубок и Суперкубок УЕФА.
Источник: Sport24