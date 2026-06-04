Аршавина называли в Англии «пидорасом»

Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET вспомнил забавный диалог с экс-вратарем команды Петером Чехом.

– Когда вы жили в Англии, с Чехом не общались? Он просто по-русски говорит.

– Да, поэтому он меня в какой-то игре назвал не очень лестным словом.

– Каким?

– Пидорасом. Или что-то такое.

– В игровом эпизоде или что случилось?

– Он мяч поймал, а я ему не давал его спокойно ввести в игру.