Экс-игроку «Зенита» не понравились слова Аршавина

Бывший защитник «Зенита» Александр Сандрачук вспомнил слова Андрея Аршавина про себя.

Аршавин ранее сказал, что Сандрачуку следует спать с мячом.

– Как ты отреагировал на слова о сне с мячом?

– В моменте показалось: сказано резко. Мы тогда сыграли вничью, настроение плохое было. Я мог бы возразить: «Чего ты мне рассказываешь?» Но я не обидчив. Формулировка задела, не скрою. Но порадовало, что Аршавин обратился ко мне. Значит, следил за мной и верил в меня, раз выделил мою игру. Тогда он прошeлся в раздевалке далеко не по каждому. В конце концов, желает мне Аршавин только лучшего – чтобы я был сильнее.

– С тех пор не виделись?

– Созвонились уже перед моим отъездом в «Уфу». Андрей Сергеевич напутствовал, а я поблагодарил. Оба понимали: уход из «Зенита» – нужный шаг для моей карьеры.