Известен клуб, который ближе всех к подписанию Гвардиола

Йошко Гвардиол, защитник «Манчестер Сити», хочет покинуть английский клуб и может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии», сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети.

Именно немцы ближе всех к трансферу хорвата.

«Ман Сити» не сумел договориться с Гвардиолом о новом контракте. Действующее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2028 года. Клуб из Англии готов снизить сумму отступных за игрока до 70 млн евро и расстаться с ним в ближайшее трансферное окно.

Помимо «Баварии», за ситуацией также следят мадридский «Реал», миланский «Интер» и «Барселона».