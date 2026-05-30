Известен клуб, который ближе всех к подписанию Гвардиола

Сегодня, 11:44

Йошко Гвардиол, защитник «Манчестер Сити», хочет покинуть английский клуб и может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии», сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети.

Именно немцы ближе всех к трансферу хорвата.

«Ман Сити» не сумел договориться с Гвардиолом о новом контракте. Действующее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2028 года. Клуб из Англии готов снизить сумму отступных за игрока до 70 млн евро и расстаться с ним в ближайшее трансферное окно.

Помимо «Баварии», за ситуацией также следят мадридский «Реал», миланский «Интер» и «Барселона».

  • Гвардиолу 24 года. В прошлом сезоне АПЛ он провeл 18 матчей, забил два мяча и сделал две голевые передачи.
  • В январе защитник перенeс перелом большеберцовой кости и пропустил четыре месяца, однако в мае восстановился и вошeл в заявку сборной Хорватии на чемпионат мира-2026.
  • На турнире хорваты сыграют в группе L со сборными Англии, Ганы и Панамы.

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Сити Бавария Гвардиол Йошко
