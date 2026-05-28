Ираола отказал «Милану» ради клуба АПЛ

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола не возглавит «Милан» со следующего сезона.

Он предпочел работать в «Кристал Пэлас» вместо Оливера Глазнера.

Ираолу не убедил проект «Милана». Он считает его очень сложным.

Также тренер не хочет уезжать из Англии вместе с семьей.