Ираола отказал «Милану» ради клуба АПЛ

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола не возглавит «Милан» со следующего сезона.
Он предпочел работать в «Кристал Пэлас» вместо Оливера Глазнера.
Ираолу не убедил проект «Милана». Он считает его очень сложным.
Также тренер не хочет уезжать из Англии вместе с семьей.
- «Милан» ищет замену для уволенного Массимилиано Аллегри.
- Другие кандидаты на должность – Оливер Глазнер («Кристал Пэлас»), Ральф Рангник (сборная Австрии) и Хави (экс-«Барселона»).
- Ираолой также интересовался «Ливерпуль».
Источник: La Gazzetta dello Sport